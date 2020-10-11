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В Британии нашли три новых возможных симптома коронавируса

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Ученые из Великобритании назвали три новых симптома заражения коронавирусной инфекцией, это волдыри на ногах, боль в мышцах и повышенная утомляемость. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад исследователей для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

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Специалисты отмечают, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста пациента и особенностей организма.

Сейчас в Великобритании тремя официально признанными заболевания считаются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.

Как уточняется, новые симптомы не будут внесены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования на COVID-19.

В августе американские ученые выяснили последовательность первых симптомов коронавируса, проанализировав истории болезни более 55 тыс. пациентов с COVID-19. По их данным, сначала у заболевших появляется жар, а затем кашель. После этого пациенты могут наблюдать у себя мышечные боли, тошноту, рвоту и диарею.

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