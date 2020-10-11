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В Петербурге прорвало трубу с кипятком

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В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. По свидетельству местных жителей, припаркованные автомобили стоят по колеса в кипятке. На месте происшествия работают специальные городские службы. На кадрах видно, как пар заволок улицу.

29 сентября в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком, в результате затопило 15 автомобилей. Инцидент произошел во дворе дома № 18 на Измайловском проспекте.

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