В Петербурге прорвало трубу с кипятком

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. По свидетельству местных жителей, припаркованные автомобили стоят по колеса в кипятке. На месте происшествия работают специальные городские службы. На кадрах видно, как пар заволок улицу.

29 сентября в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком, в результате затопило 15 автомобилей. Инцидент произошел во дворе дома № 18 на Измайловском проспекте.