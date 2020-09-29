В Петербурге кипятком затопило 15 машин из-за прорыва трубы

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой, в результате кипятком затопило 15 автомобилей. Об этом 29 сентября сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во дворе дома № 18 на Измайловском проспекте. По предварительным данным, пострадавших нет, людей в машинах не оказалось. На месте работает аварийная бригада, есть угроза провала грунта. К настоящему моменту воды набралось примерно по щиколотку.

Это уже вторая подобная авария в этом районе за последние два года. В октябре 2018-го трубу с кипятком прорвало во дворе дома № 20 по Измайловскому проспекту, где находилось антикафе «Типичный Питер». В результате два человека получили ожоги, несовместимые с жизнью.