Грета Тунберг призвала голосовать за Байдена на выборах в США

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на президентских выборах в США за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом она заявила на своей странице в Twitter в субботу, 10 октября.

«Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена», — написала 17-летняяя активистка.

В августе 2018 года Тунберг вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Грета потребовала от властей соблюдения условий Парижского соглашения по климату, которым предусмотрено сокращение вредных выбросов. В противном случае она отказывалась посещать школу.

Широкую известность девушка получила после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября 2019 года. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают только о деньгах, а не об экологической безопасности.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.