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Павел Дуров раскрыл секреты сохранения молодости

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Основатель Telegram Павел Дуров в свой день рождения назвал семь правил, которые помогают выглядеть моложе. Такой пост он опубликовал в субботу, 10 октября, в своем Telegram-канале.

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Дуров, по его словам, решил удовлетворить любопытство своих подписчиков, как ему в его 36 лет «удается выглядеть моложе своего возраста». Сам он, по его утверждению, задавал тот же вопрос другим людям, которые выглядят младше своих лет — от американского актера и рок-музыканта Джареда Лето до случайного фитнес-тренера, «который в 50 лет выглядит на 25».

В результате он сформулировал семь основных секретов молодости: отказ от алкоголя и других вызывающих привыкание веществ. При этом Дуров допустил «редкие исключения», но отметил, что их потребление делает людей «менее здоровыми и внешне старит»; здоровый сон в течение рабочей недели, по его мнению «пересып в выходные» не может его заменить; умеренное потребление еды, так как избыточный вес прибавляет лет и «связан с десятками болезней». Сам Дуров отметил, что обычно ест один или два раза в день, без перекусов; умеренная, но регулярная физическая нагрузка; минимизация стресса, например, вера в то, что все происходит к лучшему и пофигизм. Бизнесмен также посоветовал жить рядом с природой; не есть красного мяса; жить одному. Под этим Дуров понимает отказ от «нездоровых социальных норм» и «независимость личной жизни».

Сам основатель соцсети заявил, что следует этим правилам более десяти лет. Самым сложным для него, в силу специфики работы, оказалось больше спать.

5 августа Дуров опроверг слухи о полной или частичной продаже Telegram.

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