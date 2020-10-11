Один человек погиб во время акций протеста в американском Денвере

Один человек был убит в результате стрельбы в американском городе Денвер (штат Колорадо) во время акций протеста в субботу, 10 октября.

Как сообщило телекомпания ABC, стрельба произошла во дворе около Музея искусств, подозреваемый задержан.

Отмечается, что возле музея проходили две различные акции протеста. Первое мероприятие организовала местная ячейка коммунистов, а инициаторами второго стали патриотически настроенные американцы.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что полицейский скончался от ран, полученных в результате стрельбы в американском городе Пайн-Блафф, штат Арканзас.