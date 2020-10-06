Полицейский погиб при стрельбе в штате Арканзас

Полицейский скончался от ран, полученных в результате стрельбы в американском городе Пайн-Блафф, штат Арканзас. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает телеканал Fox 16.

По его информации, трое стражей порядка прибыли по вызову на место, где была открыта стрельба. В результате двое из них были ранены.

Второй пострадавший полицейский получил не опасные для жизни ранения. Расследование инцидента продолжается.

Как отмечает телеканал, ранения также получили еще несколько человек.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали в результате стрельбы в американской Атланте (штат Джорджия).