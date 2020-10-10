Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением мер по COVID-19
Общество
Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет
Мир
Посольство РФ осудило депортацию из Латвии российского ветерана
Общество
В Москве за сутки скончались 35 пациентов с выявленным коронавирусом
Мир
Серия взрывов раздалась в центре Степанакерта

Правительство одобрило внесение изменений о выплатах многодетным семьям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России утвердило изменения в распределении средств на выплаты многодетным семьям в субъектах РФ. Об этом в субботу, 10 октября, сообщается на сайте кабинета министров.

Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт
Инициативу обсуждают в ОНФ и Госдуме

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 8 октября. На нем обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Также было решено внести корректировки в распределение объемов субвенций на осуществление выплат бюджетам субъектов России и бюджету Байконура на 2020 год.

Указано, что принятие проекта распоряжения позволит регионам обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям в полном объеме.

29 сентября в Минтруде сообщили, что со следующего года в России увеличат пособия на детей от трех до семи лет. Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи. Ежемесячные пособия на детей были установлены в 2020 году.

Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно. На данный момент ее размер достигает половины регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране это порядка 5,5 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020