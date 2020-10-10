Правительство одобрило внесение изменений о выплатах многодетным семьям

Правительство России утвердило изменения в распределении средств на выплаты многодетным семьям в субъектах РФ. Об этом в субботу, 10 октября, сообщается на сайте кабинета министров.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 8 октября. На нем обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Также было решено внести корректировки в распределение объемов субвенций на осуществление выплат бюджетам субъектов России и бюджету Байконура на 2020 год.

Указано, что принятие проекта распоряжения позволит регионам обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям в полном объеме.

29 сентября в Минтруде сообщили, что со следующего года в России увеличат пособия на детей от трех до семи лет. Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи. Ежемесячные пособия на детей были установлены в 2020 году.

Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно. На данный момент ее размер достигает половины регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране это порядка 5,5 тыс. рублей.