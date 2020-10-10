Первый благотворительный магазин появился в Амурской области

В Амурской области открылся первый благотворительный магазин. Проект благовещенки Анны Котельниковой запустили для того, чтобы снабдить необходимыми вещами социальные учреждения и нуждающихся людей.

Неравнодушные жители приносят одежду, обувь, аксессуары и другие вещи, в том числе и новые, сообщает asn24.ru. Цена них устанавливается не более 500 рублей. Часть вещей идет на реализацию в магазине, часть — на благотворительные акции в социальные учреждения, часть — в приюты для животных.

«Скоро планируем расшириться и арендовать дополнительное помещение. Вчера мы отправили четыре мешка с одеждой в детский дом села Садовое, а сегодня два мешка отправились в Малиновский дом-интернат», — рассказала инициатор проекта.