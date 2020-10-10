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Умер чемпион СССР по футболу Кульков

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На 55 году жизни умер экс-футболист Василий Кульков. Спортсмен страдал тяжёлым онкологическим заболеванием. Василий Кульков – воспитанник школы московского «Динамо». Играл за «Спартак», 6 лет подряд был членом национальной сборной. Защитника отмечали за уникальное «видение поля» и тактический дар. Мастерские пасы Кулькова часто приводили к взятию ворот. Также в команде защитника ценили за дружеские качества. Кульков — один из первых россиян поехал играть за рубеж. Спортсмен выигрывал трофеи высших лиг сразу трёх стран - СССР, Португалии и России. Похороны знаменитого спортсмена пройдут 12 октября.

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