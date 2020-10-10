Тренер оценил шансы Гассиева в бою с Джонсоном

Тренер по боксу Вели Мамедов предположил, что бывший чемпион мира Мурат Гассиев одержит победу над своим американским соперником Кевином Джонсоном в предстоящем бою. Об этом он в субботу, 10 октября, рассказал телеканалу РЕН ТВ.

«Кевин Джонсон — опытный боксер. Его возраст — 41 год. У него 17 поражений. Из них всего три — нокаутом. Из этого понятно, что боец он довольно-таки крепкий. Недавно он одержал победу над боксером с Кубы Эрнандесом, который проживает в Германии. Эрнандес сам — бывший чемпион мира по версии IBF. Поэтому я думаю, что какие-то определенно опасные стороны есть у этого бойца. Но я думаю, что Мурат с ним справится. Он — парень, думающий в ринге, профессионал своего дела», — заявил тренер.

По мнению Мамедова, предстоящий бой станет проверкой для Гассиева, для которого это будет первый бой в супертяжелом весе. Тем не менее тренер полагает, что встреча не завершится нокаутом и зрителей ждет интересное шоу.

«По очкам или нокаутом — в этом плане я затрудняюсь ответить, потому что всё-таки вес супертяжелый, Мурат боксирует в нем в первый раз. Джонсон далеко не слабый парень. Не с точки зрения того, что он мог бы выиграть, а потому что он крепкий. Но я думаю, бой будет интересный в любом случае. На кону будет стоять титул WBA International. Бой будет иметь определенное значение», — добавил Мамедов.

Накануне Гассиев заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.