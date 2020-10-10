США профинансируют разработку лекарства от COVID-19. Штаты подписали договор с фармкомпанией «AstraZeneca». Препарат представляет собой коктейль из антител. Похожим лекарством лечили Дональда Трампа, у которого не так давно выявили коронавирус. Минздрав страны выделит $486 млн на испытания и поставку на проведение клинических испытаний и поставку. С конца года компания планирует поставить до 100 тыс. доз. В 2021 году США смогут приобрести партию в 1 млн доз. «AstraZeneca» приостановила испытания вакцины в сентябре. Причиной стал необъяснимый побочный эффект у одного из волонтёров.