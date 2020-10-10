США решили обучить молодежь Туркменистана экономической грамотности

Агентство США по международному развитию (USAID) решило запустить проект по работе с гражданами Туркменистана в возрасте от 15 до 25 лет в Туркменистане. Об этом 10 октября сообщает телеканал RT.

«Агентство США по международному развитию в Центральной Азии в настоящее время разрабатывает дополнительные мероприятия в рамках проекта «Содействие развитию молодежи Туркменистана для успешного будущего», направленного на обучение молодёжи в возрасте от 15 до 25 лет эффективному планированию жизни, экономической грамотности и деловым навыкам», — говорится в запросе агентства на получение информации по поводу запланированной программы.

Целью проекта является обучение молодежи Туркменистана критическому и логическому мышлению, а также цифровым технологиями для получения работы. Бюджет проекта составляет $3,7 млн.

Также в запросе агентства сообщается, что 40% жителей Туркменистана моложе 25 лет, однако специалисты США полагают, что государственная система образования в стране не может подготовить молодых людей должным образом.

Высокий уровень безработицы среди молодежи и утечка кадров продолжают подрывать экономику страны, а также конкурентоспособность частного сектора на мировом рынке, добавили в американском агентстве.

Госдеп США объявил о планах профинансировать работу с молодежью в странах Центральной Азии еще в июле текущего года, сообщал телеканал RT. Таким образом ведомство рассчитывало содействовать региональной интеграции и продвижению инициатив по решению проблем государств.