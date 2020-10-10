Эксперт рассказал о случаях отключения «коммуналки»

Компаниям и физическим лицам могут приостановить предоставление коммунальных услуг по ряду причин: при наличии задолженности, эксплуатации оборудования с нарушением, а также угрозе жизни и здоровью граждан. Об этом член Ассоциации юристов России Артем Коростелев рассказал «РИА Недвижимости» в материале от 10 октября.

Коростелев пояснил, что доступ к коммунальным услугам может быть ограничен или приостановлен в связи с неполной оплатой услуг или в неустановленные сроки, а также для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию при условии уведомления об этом потребителя за 10 дней до отключения.

Без предварительного уведомления плательщика коммунальные услуги могут отключить в случае угрозы или возникновения аварийной ситуации. Речь идет о сетях инженерно-технического обеспечения, в том числе водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, а также водоотведения.

Кроме того, коммуналку отключат при выявлении факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя, либо при обнаружении использования им бытовых приборов, мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки.

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