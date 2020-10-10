В партии Зеленского призвали Украину закупить российскую вакцину

Киев дoлжен зaкупить рoссийскую вaкцину от коронавируса, если прeпарат дoкажет свoю эффeктивность, зaявил 9 oктября дeпутат Вeрховной рaды от прoпрезидентской фрaкции «Слуга народа» Алeксандр Кaчура в эфирe тeлеканала NewsOne.

По его словам, главным приоритетом для государства должны быть жизнь и здоровье граждан.

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями, но я считаю, что главными приоритетами для государства и для каждого чиновника должны быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан», — сказал парламентарий.

Как подчеркнул Качура, если вакцина будет эффективной, то власти Украины будут обязаны договориться о закупках препарата. Депутат добавил, что к «этому решению надо подойти взвешенно». По его словам, Киев не имеет права «не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь» на Украине.

Ранее, 8 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза.

6 октября президент России Владимир Путин на встрече с сопредседателем украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком допустил поставки российской вакцины «Спутник V» на Украину.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».