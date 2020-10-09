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Два пункта весового контроля появится в Самарской области

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В Самарской области до конца года планируют установить два пункта весового контроля, предназначенных для грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, один из пунктов появится на Красноглинском шоссе в Самаре, второй – на автодороге Самара – Бугуруслан. Точки весового контроля могут открыть уже в ноябре, уточняет НИА «Самара» со ссылкой на Самру.ру.

По информации Минтранса РФ, к 2026 году на федеральных трассах страны установят 387 пунктов автоматизированного контроля веса. Это должно снизить влияние грузоперевозок на состояние дорог и обеспечить выполнение перевозчиками единых правил.

7 октября стало известно, что в Самаре на 40–50% готов мостовой переход через реку Сок. Полноценное четырехполосное движение по нему должны открыть осенью 2021 года.

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