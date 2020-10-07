Готовность моста через реку Сок в Самаре составляет 40–45%

Готовность мостового перехода через реку Сок в Самаре составляет 40–45%. На объекте трудятся около 500 строителей и 30 единиц техники. Осенью 2021-го планируется открыть полноценное четырехполосное движение.

«Согласно контракту, срок строительства определен до 1 октября 2022 года, но благодаря дополнительному федеральному финансированию, полученному в этом году, он будет сокращен почти на один год», — рассказал Игорь Малыхин, консультант управления строительства, ремонта и реконструкции автодорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Проект реконструкции включает два этапа: строительство нового моста и реконструкция существующего моста вместе с подходами. Работы ведутся одновременно на двух объектах, передает НИА «Самара».

«Из пяти опор готовы четыре, пятая будет готова в ближайшие полтора месяца. Высота опор составляет 18–20 м, их форма схожа с опорами Керченского моста. Первый этап надвижки будет выполнен уже в этом году. На существующем мосту идет ремонт опор и консольной части», — сообщил Алексей Зотов, заместитель директора подрядной организации. Подрядчик уже приступил к работам, запланированным на следующий год.

Самара получила дополнительное финансирование в размере 1,5 млрд рублей на этот проект, что позволит довести готовность объекта до 50% к концу 2020 года. Строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее стало известно, что в Кинель-Черкасском районе Самарской области рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на мосту через реку Сарбай, расположенном на автомобильной дороге «Урал»–Муханово.