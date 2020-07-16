Мост через реку Сарбай отремонтировали в Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на мосту через реку Сарбай, расположенном на автомобильной дороге «Урал» – Муханово.

Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет 250 м, в том числе моста — 56 м. В настоящее время подрядной организацией ООО «Такт» завершены работы по переустройству и увеличению балок пролетного строения моста, а также по гидроизоляции, сообщает НИА «Самара». Также проектом предусмотрено устройство лестничных сходов, оборудование объекта техническими средствами безопасности дорожного движения и нанесение разметки.

Срок завершения капитального ремонта, согласно государственному контракту, — 1 октября, однако подрядная организация планирует закончить работы до конца июля.