Трамп заявил о своей симпатии к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show 9 октября, что он может поладить с российским коллегой Владимиром Путиным, так как симпатизирует ему.

«Я могу поладить с Путиным, мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину», — приводит ТАСС слова американского лидера.

При этом Трамп дал гарантию, что российскому лидеру было бы «гораздо проще иметь дело» с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон или с нынешним кандидатом Джо Байденом. Он объяснил это тем, что Байден «медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента».

В ходе первых дебатов Байден назвал Трампа «щенком» президента России. По его мнению, американский лидер не может сказать Путину что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат». В свою очередь Путин назвал оскорбление в адрес своего американского коллеги проявлением политической культуры США.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена планируют проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.