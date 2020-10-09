На Украине предложили отменить перевод часов на зимнее время

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук предложил отменить ежегодный перевод часов на зимнее время, потому что установление единого киевского времени поспособствует «деоккупации и реинтеграции территорий» страны. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на зарегистрированный в Верховной раде законопроект.

Авторы законопроекта предлагают отменить постановление кабмина от 13 мая 1996 года, согласно которому на Украине дважды в год переводятся стрелки часов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предложение направлено не только на решение вопросов по исчислению времени в стране, но и призвано обеспечить защиту территориальной целостности и укрепить национальную безопасности Украины.

«Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени, в свою очередь, позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — говорится в тексте документа.

Акцент в документе сделан на то, что ДНР и ЛНР живут по российскому времени.

В 2018 году сообщалось, что Минэкономразвития Украины планировало обратиться в правительство с предложением отменить переход на летнее время, если Евросоюз примет аналогичное решение на своей территории

Такую инициативу в ведомстве объяснили тем, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, «которым предусматривается имплементация европейского законодательства».