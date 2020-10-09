Боксер Дрозд оценил шансы Гассиева в бою с Джонсоном

Российский боксер и бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд выразил уверенность, что россиянину Мурату Гассиеву будет сопутствовать успех в бою с американцем Кевином Джонсоном. Об этом он сообщил телеканалу РЕН ТВ 9 октября.

«Главное событие, самое главное ожидание — увидеть Мурата в ринге. Мы все видим его физическую форму по соцсетям, которые он выкладывает. Конечно, он стал крупнее, мощнее и, по сути, стал настоящим супертяжеловесом», — сказал Дрозд.

По его словам, Гассиев после перехода в супертяжелый вес должен бороться за самые высокие места. Дрозд назвал соперника Гассиева крепким середняком и выразил уверенность, что россиянину должен сопутствовать успех.

Ранее в пятницу Гассиев заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.