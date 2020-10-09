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Кузнецова рассказала о состоянии истощенного младенца на Урале

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Шестимесячная девочка, которую мать морила голодом и держала в шкафу, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

«Малышка сейчас находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. В свои шесть месяцев девочка весит всего 3 кг. Мы уже связались с врачами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, они готовы при необходимости проконсультировать свердловских специалистов», — цитирует Кузнецову телеканал РЕН ТВ.

Она также предложила перевести девочку на лечение в Москву. Омбудсмен добавила, что двое других детей семьи сейчас находятся у бабушек. Мать помещена в психиатрическую больницу, где будет проходить обследование.

Кузнецова отметила, что уже были направлены соответствующие обращения в прокуратуру Свердловской области.

Днем ранее стало известно, что на Урале женщина полгода прятала младенца в спортивной сумке. Малышку случайно обнаружили ее гости во время застолья. Оказалось, что девушка родила дома, знакомым сказала, что ребенок умер. Чтобы избавиться от ребенка, мать морила его голодом. Новорожденную тайком кормил 13-летний сын подозреваемой. На женщину завели уголовное дело.

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