Подросток из США стал самым молодым создателем ядерного реактора в мире

Кто-то строит дома-скворечники или делает аппликации из макарон. Юный житель Теннесси Джексон Освальт — на своей волне. Рентгеновской. К 13-летию подросток сам сделал себе подарок — ядерный реактор. Действовать школьнику пришлось в одиночку. В семье Джексона никто не способен понять основы ядерного синтеза.

Джексон стал самым молодым создателем реактора в мире. Ранее первенство принадлежало 14-летнему Тейлору Уилсону. Достижение официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса. А Джексон обещал собрать дома что-нибудь более впечатляющее.