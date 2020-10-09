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Эксперт объяснила ситуацию на валютном рынке

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Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в пятницу, 9 октября, рост рубля к доллару и евро на открытии торгов. Укрепление российской валюты связано, в частности, с тем, что от России «немного отступила санкционная угроза», считает эксперт.

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«Сейчас с очень высокой вероятностью те санкции, которые Евросоюз будет обсуждать на следующей неделе, коснутся только достаточно ограниченного круга физлиц... С «Северным потоком – 2» с очень высокой вероятностью всё будет так, как и происходит, то есть каких-то серьезных негативных изменений не предполагается», — сказала она в беседе с RT.

По словам Мильчаковой, определенный позитив на рынке создает и тот факт, что пока не планируется вводить жестких ограничений для бизнеса, какие были весной.

Она пояснила, что у рынка есть надежда, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией пройдет для экономики и бизнеса «несколько мягче».

Ранее в этот же день курс доллара в ходе торгов впервые за две недели опускался ниже 77 рублей впервые с 25 сентября. Курс евро составил 90,98 рубля, передает НСН.

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