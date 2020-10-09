СБУ призвала Google и Apple заблокировать российские приложения

Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к американским корпорациям Google и Apple с просьбой рассмотреть вопрос блокирования российских мобильных приложений. Об этом 9 октября говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Речь идет о распространении на сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей. Эти приложения разработаны юридическими лицами, подпавшими под санкции, отметили в СБУ.

СБУ также обратилась с просьбой к МИД Украины, чтобы ведомство сообщило работающим в стране компаниям о соблюдении требований действующего законодательства.

22 сентября стало известно, что Украина заблокирует мобильное приложение российской социальной сети «ВКонтакте». По данным Службы национальной безопасности, мобильное приложение в стране стало доступно не из-за снятия санкций, а из-за изменения в работе прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению.

В мае президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей, а также ввел ограничения в отношении вузов и музеев России.