Женщина погибла после «очищения» уксусной кислотой под Волгоградом

В Волгоградской области следователи проводят проверку по факту гибели 30-летней женщины от отравления уксусной кислотой. Местная жительница пыталась «очистить организм».

Инцидент произошел в Суровикинском районе. Женщина позвонила в скорую помощь и сообщила о плохом самочувствии. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей. При этом врачи заметили сильный запах уксуса в квартире.

Следователи опросили соседей погибшей. Один из них сообщил, что накануне заходил к женщине в гости. Тогда она рассказывала о способе очищения организма и оздоровления с помощью уксусной кислоты. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

6 октября сообщалось об обнаружении в квартире в Москве двух погибших молодых людей. При осмотре жилища сотрудники правоохранительных органов нашли свернутый в трубочку бумажный сверток со следами порошка, а также пакет с кристаллообразным веществом.