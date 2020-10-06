Тела двоих молодых людей и неизвестное вещество нашли в квартире в Москве

Два молодых человека найдены мертвыми в квартире на западе Москвы. Об этом сообщил во вторник, 6 октября, источник в правоохранительных органах.

Тела двух молодых людей 20 лет и 21 года без телесных повреждений были обнаружены накануне в квартире на улице Ватутина.

«В ходе осмотра жилища обнаружены свернутый в трубочку бумажный сверток и полимерный пакет со следами порошка, а также прозрачный пакет с кристаллообразным веществом», — цитирует представителя правоохранительных органов агентство городских новостей «Москва».

Найденное вещество направили на исследование. В настоящее время проводится проверка, устанавливается причина смерти погибших.

4 октября сообщалось, что в одну из столичных больниц доставили 33-летнего мужчину, впавшего в кому из-за отравления неуточненным веществом. Предварительным диагнозом стало токсичное воздействие.

В тот же день с аналогичными симптомами в больницу был доставлен 26-летний молодой человек, а за день до этого в реанимацию попал 18-летний юноша, также с токсическим отравлением. Его доставили в медучреждение из квартиры, у пациента диагностировали отек головного мозга.