В Рязанской области сняли режим ЧС. Открытого горения нет, пожар на арсенале полностью локализован. Эвакуированные жители возвращаются в свои дома. В 12 соседних населённых пунктах восстановлена подача газа и света.

В четверг глава МЧС Евгений Зиничев доложил Путину о ходе ликвидации последствий.

В результате взрывов повреждено более 20 построек, госпитализированы 16 человек. Жители, находящиеся в радиусе 5 км эвакуированы, это более 2,3 тыс. человек. В пунктах временного размещения остаются почти 60 человек.