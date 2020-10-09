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Дело возбудили после гибели годовалого ребенка при пожаре в Оренбурге

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В Оренбурге возбудили уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка при пожаре. Об этом 9 октября сообщает региональное СУ СКР.

По данным ведомства, пожар возник 8 октября в 11:35 в пятиэтажном жилом доме по улице Ташкентской. После тушения в больницу доставили ребенка с отравлением угарным газом и продуктами горения. Спасти его не удалось, он скончался, не приходя в сознание, пишет РИА «Оренбуржье».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В региональном ГУ МЧС отмечают, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращения с огнем. Молодая семья надышалась газом, выжили 18-летняя девушка и 21-летний молодой человек.

В ночь на 8 октября в Алтайском крае произошел пожар в Благовещенском районе. Огонь охватил два дома и хозпостройку. Погибли три человека, в том числе ребенок.

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