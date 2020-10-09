Владимир Путин призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе из гуманитарных соображений. Российский лидер провел серию телефонных переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин указал на необходимость остановить столкновения в регионе. Страны должны провести обмен пленными и телами погибших.

По сообщению Кремля, для консультаций по этим вопросам в Москву 9 октября приглашены министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Посредником в переговорах выступит Сергей Лавров.