Участниками проекта «Доступная рыба» на Сахалине стали 35 предприятий

В Южно-Сахалинске продолжает действовать проект «Доступная рыба». К нему подключились 35 предприятий, в том числе расположенные в селах и планировочных районах города. Горожанам предоставлена возможность приобрести рыбную продукцию с минимальной наценкой – не более 15%.

Специалисты городского департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка каждый день следят за ценами на рыбу. На этой неделе зафиксировано снижение цен на ряд наименований. Разброс на свежемороженую рыбу – от 60 до 276 рублей за 1 кг. Ранее он был от 65 до 288 рублей за 1 кг. Цены снизились на навагу, треску, сельдь и терпуг. Также снижение цен зафиксировано на консервы из рыбы и морепродуктов.

ИА SakhalinMedia поясняет, что в перечень проекта «Доступная рыба» включили восемь наименований свежемороженой рыбы и рыбные консервы. В него не вошли икра и морепродукты, которые относятся к категории деликатесов.

В магазинах, участвующих в проекте, размещены информационные стенды. Используются и специальные ценники с указанием цены, по которой рыбу купили у поставщика, и розничной цены. Это позволяет покупателю увидеть, что наценка действительно минимальная.