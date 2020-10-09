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ЦБ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

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Банк России отозвал лицензию у банка «Прохладный» (Кабардино-Балкария, город Прохладный). Приказ опубликован на сайте регулятора в пятницу, 9 октября.

Причиной стало нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативов ЦБ. В частности, банк занижал размер резервов на возможные потери, за что несколько раз подвергался санкциям, говорится в документе.

Более 70% кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. Кроме того, банк скрывал уровень просроченной задолженности и процентных доходов. Сведения об этом ЦБ направит в правоохранительные органы.

В банке назначена временная администрация.

Банк «Прохладный» участвует в системе страхования вкладов. Средства будут возмещены в 100% объеме, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Банк занимал 348-е место в российской банковской системе, пишет «Газета.Ру».

Ранее, 9 октября, ЦБ отозвал лицензию на проведение операций у банка «Майский» (Кабардино-Балкария, город Майский). Причиной стало нарушение законов, в том числе закона о противодействии отмыванию доходов.

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