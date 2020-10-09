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Около 50 американцев оказались богаче половины населения США

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Около 50 состоятельных американцев владеют почти тем же состоянием, что и половина населения США. Об этом сообщило агентство Bloomberg 8 октября.

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Так, состояние 1% богатейших людей страны оказалось равно $34,2 трлн, в то время как состояние 165 млн американских граждан составляет всего $2,08 трлн.

Кроме того, за время пандемии коронавируса неравенство в США увеличилось, считают эксперты. Так, 50 самых богатых людей страны суммарно разбогатели на $339 млрд.

Аналитики выяснили, что на данный момент большая часть американцев не получает выгоды из роста цен на акции. Поколение, которое родилось в период с 1981 по 1996 годы и является главной рабочей силой, контролирует в общей сложности всего 4,6% богатств США.

18 сентября исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (органа по продовольственной помощи в системе ООН) Дэвид Бизли призвал предприятия и миллиардеров помочь спасти 30 млн человек по всему миру, которым в ближайший год грозит голодная смерть.

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