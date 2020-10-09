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Психологи раскрыли «секретный» прием для дружбы с кошкой

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Ученые из Великобритании выяснили, что быстро и легко установить контакт с кошками можно при помощи характерного кошачьего прищура. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

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По мнению психологов из Университета Сассекса, прищуренный взгляд кошки является аналогом человеческой улыбке, и таким образом питомцы выражают удовольствие и показывают свое расположение.

Ученые провели два эксперимента. В первом участие приняли 21 кошка и 14 домохозяйств. Специалисты установили, что кошки прищуриваются и медленно мигают, когда отвечают на аналогичные действия своих хозяев. Морды кошек и лица владельцев засняла видеокамера. Результаты сравнили с тем, как кошки моргают, когда человека рядом нет, пишет «Москва 24».

Во втором эксперименте задействовали 24 кошки. Было установлено, что животные охотнее подходят к руке человека после того, как тот прищурил глаза и медленно моргнул несколько раз, отмечает телеканал «360».

«Здорово иметь возможность показать, что кошки и люди могут общаться. Это то, о чем подозревали многие владельцы кошек, поэтому было интересно найти доказательства. Это первое исследование, в котором экспериментально изучена роль медленного моргания в общении между кошкой и человеком», — заявили ученые.

Специалисты подчеркнули, что теперь владельцы кошек могут более точно оценивать внутреннее состояние своих питомцев. По мнению ученых, результаты исследования потенциально могут использоваться для оценки благополучия кошек в различных условиях, в том числе в приютах и ветеринарных кабинетах.

3 октября сообщалось, что кота, который, по утверждению хозяйки, способен исполнить мечты владельца, выставили на продажу в Новосибирске. Цена четвероногого волшебника составляет 10 млн рублей.

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