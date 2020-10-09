Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин призвал Баку и Ереван остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 8 октября.

Российский лидер после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Также в пресс-службе отметили, что для проведения консультаций по данным вопросам при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москву 9 октября приглашены министры иностранных дел Азербайджана и Армении, пишет «Газета.ру».

7 октября в ходе интервью Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе ― это настоящая трагедия. Он также выразил надежду на то, что конфликт в скором времени будет прекращен, а также добавил, что Москва призывает стороны к прекращению огня.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.