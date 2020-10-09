Ученые объяснили быстрое таяние мерзлоты в Арктике в 2020 году теплой зимой

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили, что из-за аномально теплых зимы и весны процессы таяния вечной мерзлоты в Арктике и Субарктике протекали на треть активнее, чем обычно. Частое повторение такого явления может привести к прогрессирующему озеленению региона, что в свою очередь вызовет корректировку строительной документации под более неустойчивый грунт. Об этом сообщил в пятницу, 9 октября, в интервью ТАСС старший научный сотрудник лаборатории «Биогеоклим» Сергей Лойко.

Исследования почв проходили в конце августа 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам Лойко, таяние мерзлоты состоит из трех составляющих: роста температуры мерзлоты, глубины таяния почвы летом и границ залегания мерзлоты.

«Мы взяли пробы почвы на слоях до 2 м, пробы воды, растений. Результаты исследований показали, что таяние вечной мерзлоты было на 30% мощнее, чем обычно. И хорошо, что было холодное лето: будь жаркое лето, были бы все 50%», ― сказал он.

Ученые заметили, что из-за теплой зимы почва хуже промерзала и поэтому насыщалась водой. Кроме того, на количество воды в почве повлияли не очень характерные для региона обильные ливневые осадки и грозы в августе.

Повторение таких аномалий в будущем, по мнению томских исследователей, может вызвать изменение свойств земли в Арктике, из-за чего придется корректировать строительную документацию под более неустойчивый грунт. Также это приведет к появлению новых, нехарактерных для региона животных и растений. Лойко считает, что если повторения таких климатических явлений не будет, то «в течение нескольких лет мерзлота восстановится», но это потребует времени и окажет влияние на экосистему Арктики.

Площадь льдов в Северном Ледовитом океане уменьшается с каждым годом. Как отметил в середине июля глава Росгидромета Игорь Шумаков, с 1980-х годов этот показатель снизился на 50%.

Отмечается, что причиной таяния льдов и прекращения их долгосрочного формирования является повышение среднегодовой температуры в Арктике, которое идет в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете.

26 июня издание The New York Times рассказало о последствиях таяния ледников Арктики для России. По мнению экспертов, исчезновение вечной мерзлоты приведет к выбросу порядка 240 млрд т углекислого газа и парниковому эффекту.

В прошлом году ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, к 2100 году таяние льдов вызовет экстремальные погодные условия и температурные перепады по всему миру.