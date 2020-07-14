Эксперт указал на исчезновение многолетних льдов в Арктике

Площадь льдов в Северном Ледовитом океане уменьшается с каждым годом. Как отметил глава Росгидромета Игорь Шумаков, с 1980-х годов этот показатель снизился на 50%.

Минимальное значение ледовитости для Арктики, по его словам, наблюдалось в 2007 году (4,19 млн кв. км), а также в 2012-м (3,35 млн кв. км) и 2019-м (4,1 млн кв. км).

«Для сравнения, в 1980 году ледовитость достигала 7,6 млн кв. км, в 1983 году — 7,28 млн кв. км», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 14 июля.

Эксперт отметил, что многолетние льды в акватории арктических морей России практически полностью исчезли. При этом, по его словам, Северный морской путь продолжает покрываться толстыми однолетними льдами.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что традиционные экспедиции к Северному полюсу уже несколько лет откладываются из-за отсутствия многолетних льдов. Ранее ученые размещали базу для научной станции на поверхности многолетних айсбергов, но в последнее время подходящих для этих целей айсбергов обнаружить не удается.

Отмечается, что причиной таяния льдов и прекращения их долгосрочного формирования является повышение среднегодовой температуры в Арктике, которое идет в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете.

26 июня издание The New York Times рассказало о последствиях таяния ледников Арктики для России. По мнению экспертов, исчезновение вечной мерзлоты приведет к выбросу порядка 240 млрд т углекислого газа и парниковому эффекту.

В прошлом году ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, к 2100 году таяние льдов вызовет экстремальные погодные условия и температурные перепады по всему миру.