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Байден обвинил Трампа в потворстве покушавшимся на губернатора экстремистам

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил президента страны Дональда Трампа в потворстве экстремистам, покушавшимся на губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте избирательного штаба Байдена.

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В среду, 8 октября, стало известно, что власти Соединенных Штатов предъявили обвинения 13 мужчинам, которые подозреваются в заговоре с целью похищения главы штата.

«Когда губернатор Уитмер работала над тем, чтобы защитить свой штат от смертельной пандемии, и спасала множество жизней, президент Трамп призвал «освободить Мичиган». Этот призыв был услышан. Когда протестующие со свастиками, флагами Конфедерации, висельными петлями и автоматами пришли к капитолию Мичигана и повторяли призывы президента «закрыть ее в тюрьме», президент Трамп назвал их очень хорошими людьми», — говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что подобные заговоры являются следствием «намеков президента Трампа на расизм и его терпимости к ненависти».

Сама Уитмер на пресс-конференции в среду назвала Трампа соучастником экстремистских выступлений в США.

Губернатор Мичигана обвинила американского лидера в поощрении действий экстремистских группировок, мотивируя это неспособностью президента осудить сторонников превосходства белой расы, противопоставив политике Трампа программу демократического кандидата в президенты Джо Байдена.

«Когда наши лидеры встречаются, поощряют и братаются с внутренними террористами, они узаконивают их действия и являются, таким образом, соучастниками», — сказал Уитмер.

Генпрокурор штата Мичиган Дана Нессел 8 октября сообщила, что семь человек, связанные с группировкой Wolverine Watchmen («Стражи росомахи», Мичиган неформально называют Штатом росомах. ― Ред.), находятся под стражей в связи с подозрением в попытке «разжечь гражданскую войну» и заговоре по похищению губернатора. Им грозит пожизненное тюремное заключение. Представители же прокуратуры на пресс-конференции заявили, что власти США задержали 13 экстремистов.

По словам федерального прокурора Западного округа Мичигана Эндрю Бирджа, обвиняемые обсуждали свои планы в соцсетях. Информация о заговоре была получена, в частности, от «конфиденциальных источников и от сотрудников, работавших под прикрытием».

Заговорщики, по данным властей, установили наблюдение за домом Уитмер и обсуждали возможность «приведения в действие взрывного устройства для отвлечения внимания полиции». Одну такую бомбу, начиненную поражающими элементами, они испытали. Во время похищения губернатора они планировали «применить электрошокер».

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