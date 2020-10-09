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Молодожены в США погибли в авиакатастрофе вскоре после свадьбы

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Молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы в американском штате Колорадо. Об этом на своей странице в Twitter сообщил шериф округа Сан-Мигель 6 октября.

30-летний Костас Джон Сивиллис и 33-летняя Линдси Вогеляр возвращались домой из города Теллерайд, где они проводили медовый месяц, на легкомоторном самолете. Через 10–15 минут после взлета самолет потерпел крушение.

Cупруги работали в авиаиндустрии. Так, Сивиллис был пилотом и летным инструктором компании United Airlines. Отмечается, что расследование инцидента продолжается, причины и обстоятельства трагедии устанавливает Национальный совет по безопасности на транспорте США.

В конце августа в США молодожены погибли в ДТП всего лишь через несколько минут после свадьбы. Инцидент произошел в округе Ориндж в американском штате Техас. 19-летний Харли Джо Морган и его 20-летняя супруга Рианнон Бордо Морган попали в аварию, когда выехали на шоссе от здания суда.

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