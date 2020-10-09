Молодожены в США погибли в авиакатастрофе вскоре после свадьбы

Молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы в американском штате Колорадо. Об этом на своей странице в Twitter сообщил шериф округа Сан-Мигель 6 октября.

The two victims of the plane crash have been identified as Costas John Sivyllis, 30, and his wife of four days, Lindsey Vogelaar, 33, both of Port Orange, FL. They had eloped to Telluride for a small wedding and adventure-filled honeymoon that they were documenting online for pic.twitter.com/PYjcoKekbl — San Miguel Sheriff (@SheriffAlert) October 6, 2020

30-летний Костас Джон Сивиллис и 33-летняя Линдси Вогеляр возвращались домой из города Теллерайд, где они проводили медовый месяц, на легкомоторном самолете. Через 10–15 минут после взлета самолет потерпел крушение.

Cупруги работали в авиаиндустрии. Так, Сивиллис был пилотом и летным инструктором компании United Airlines. Отмечается, что расследование инцидента продолжается, причины и обстоятельства трагедии устанавливает Национальный совет по безопасности на транспорте США.

В конце августа в США молодожены погибли в ДТП всего лишь через несколько минут после свадьбы. Инцидент произошел в округе Ориндж в американском штате Техас. 19-летний Харли Джо Морган и его 20-летняя супруга Рианнон Бордо Морган попали в аварию, когда выехали на шоссе от здания суда.