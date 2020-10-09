В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги после нескольких взрывов

Несколько взрывов раздались в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте в ночь на 9 октября, после чего власти включили сирену воздушной тревоги, сообщает «РИА Новости».

Какие именно цели были поражены, пока неизвестно.

Ранее в четверг корреспондент «Известий» сообщил, что в минувшую ночь в Степанакерте прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, по центру города было нанесено по меньшей мере четыре мощных удара, работала сирена воздушной тревоги.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.