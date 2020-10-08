Серия мощных взрывов прогремела в Степанакерте в ночь на 8 октября

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике Степанакерте прогремела серия мощных взрывов в ночь на четверг, 8 октября. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

По предварительным данным, по центру карабахской столицы было нанесено по меньшей мере четыре мощных удара. В городе включили сирену воздушной тревоги.

Ранее 7 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага, работающий в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте рассказал, как его съемочная группа попала под обстрел.

В этот же день сотрудники «Известий» укрылись от обстрела в подвале жилого дома в Степанакерте, над местом кружили беспилотники. В нескольких сотнях метров от укрытия раздавались взрывы.

Армения и Азербайджан возобновили военные действия в Карабахе 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.