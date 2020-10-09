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В донецком «Шахтере» выявили 18 случаев заражения коронавирусом

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В донецком футбольном клубе «Шахтер» по итогам повторного тестирования выявили 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 8 октября, сообщается на сайте команды.

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Отмечается, что вирус диагностировали у девяти игроков и девяти представителей персонала основной команды. Все они отправятся на самоизоляцию сроком в 10 дней. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме.

В клубе добавили, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.

«Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 октября, стало известно, что игроки сборной России по футболу Георгий Джикия и Маринато Гильерме получили сомнительные результаты тестов на коронавирус. Оба футболиста были сразу же изолированы. Никаких симптомов инфекции у них не наблюдается. Спортсмены будут ежедневно продолжать тестирования на COVID-19.

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