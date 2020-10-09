Куранты на Спасской башне остановились в полночь 9 октября

Ровно в полночь по московскому времени 9 октября куранты на Спасской башне московского Кремля приостановили свой ход. На такой шаг пошли, чтобы дооснастить звонницу новыми колоколами, сообщила пресс-служба фестиваля «Спасская башня».

Отмечается, что после проведения процедуры все музыкальные произведения будут звучать в полной октаве. Всего будет добавлено 12 новых колоколов. При этом до 1935 года в звоннице находилось 35 колоколов, которые настраивались под исполнение различных мелодий. Однако затем их осталось всего 17.

Инициативу дооснастить звонницу поддержали в администрации президента России еще в 2017 году. Затем для ее реализации сформировали рабочую группу, в которую вошли представители администрации, министерства культуры, Федеральной службы охраны, а также региональной общественно организации «Общество церковных звонарей».

Проект реализуется Дирекцией Фестиваля «Спасская башня» при участии Международного общественного фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного».

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» — парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.

Фестиваль сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

В 2020 году фестиваль «Спасская башня» должен был пройти с 28 августа по 6 сентября. Планировалось, что участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие почти все силовые ведомства России. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве фестиваль был перенесен в Кубинку. Отмечается, что в следующем году он пройдет с 27 августа по 5 сентября.