Названо число погибших мирных жителей в ходе обострения в Карабахе

Не менее 20 мирных жителей погибли, 93 ранены, 5,8 тыс. человек понесли материальный ущерб с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в исследовании защитника прав человека непризнанной республики в рамках миссии по установлению фактов, с которым ознакомились «РИА Новости».

По данным омбудсмена по состоянию на 7 октября, среди жертв 20 мирных жителей, среди которых одна девочка, семь женщин и 12 мужчин. Кроме того, ранения получили 93 человека, из которых 60 мужчин и 13 женщин серьезно пострадали. Преимущественно у пострадавших осколочные ранения лица, а также верхних и нижних конечностей.

Также, согласно документу, с начала боевых действий 27 сентября Азербайджан нанес удар по более чем сотне гражданских поселений в Нагорном Карабахе. Многочисленные объекты инфраструктуры и частной собственности были повреждены или уничтожены.

Так, пострадали более 4,6 тыс. жилых домов, частных магазинов и другой собственности граждан, около 750 объектов промышленности и инфраструктуры, а также более 430 автомобилей.

Омбудсмен отметил, что военные силы Азербайджана применяют против гражданского населения тяжелые ракетные и авиационные средства широкого радиуса действия. За последние шесть дней в столице республики Степанакерте и ряде других населенных пунктов азербайджанские ВС преднамеренно и точечно брали под прицел жизненно важные объекты инфраструктуры, что представляет собою серьезнейшее военное преступление, усугубляющее гуманитарный кризис в Карабахе.

Очередное обострение конфликта в регионе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.