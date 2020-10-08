Переводчик лауреата Нобелевской премии Луизы Глюк прокомментировал ее победу

Присуждение Нобелевской премии по литературе американской поэтессе Луизе Глюк абсолютно закономерно. Об этом в четверг, 8 октября, заявил «Известиям» Борис Кокотов, поэт и переводчик лауреата.

«Ее победа ― абсолютно закономерна. Луиза Глюк не только лучшая поэтесса поколения в Америке, но, уверен, и во всем мире. И чрезвычайно скромный человек. Мы с ней созванивались буквально пару недель назад, и, если она даже знала о выдвижении и о том, что грядет, ни словом об этом ни обмолвилась», ― рассказал он.

Кокотов подчеркнул, что творчество Глюк характеризует глубина проникновения и стремление охватить, осмыслить целое через его проявления, а также серьезность, причем не напускная, а сознательная.

Ранее в этот же день в Нобелевском комитете сообщили, что премия была присуждена Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

77-летняя поэтесса стала 16-й женщиной за всю историю, награжденной Нобелевской премией по литературе. В Соединенных Штатах Луиза Глюк ― признанный классик, лауреат множества национальных премий. На русский язык был полностью переведен лишь один цикл поэтессы ― «Дикий ирис» (вышедший в 2012 году в переводе Кокотова), за который автор получила Пулитцеровскую премию.

В прошлом году лауреатом премии по литературе стал австрийский писатель Петер Хандке.