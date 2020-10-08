Прямой эфир

Переводчик лауреата Нобелевской премии Луизы Глюк прокомментировал ее победу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Присуждение Нобелевской премии по литературе американской поэтессе Луизе Глюк абсолютно закономерно. Об этом в четверг, 8 октября, заявил «Известиям» Борис Кокотов, поэт и переводчик лауреата.

Рифма на миллион: победа поэтессы Луизы Глюк наверняка вызовет критику
Решение Нобелевского комитета стало неожиданностью для всего мира

«Ее победа ― абсолютно закономерна. Луиза Глюк не только лучшая поэтесса поколения в Америке, но, уверен, и во всем мире. И чрезвычайно скромный человек. Мы с ней созванивались буквально пару недель назад, и, если она даже знала о выдвижении и о том, что грядет, ни словом об этом ни обмолвилась», ― рассказал он.

Кокотов подчеркнул, что творчество Глюк характеризует глубина проникновения и стремление охватить, осмыслить целое через его проявления, а также серьезность, причем не напускная, а сознательная.

Ранее в этот же день в Нобелевском комитете сообщили, что премия была присуждена Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

77-летняя поэтесса стала 16-й женщиной за всю историю, награжденной Нобелевской премией по литературе. В Соединенных Штатах Луиза Глюк ― признанный классик, лауреат множества национальных премий. На русский язык был полностью переведен лишь один цикл поэтессы ― «Дикий ирис» (вышедший в 2012 году в переводе Кокотова), за который автор получила Пулитцеровскую премию.

В прошлом году лауреатом премии по литературе стал австрийский писатель Петер Хандке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020