Жительница Карелии пострадала при наезде грузового поезда

В Карелии проводится проверка по факту наезда грузового поезда на 40-летнюю женщину. Потерпевшая пыталась пролезть под составом.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Суна в Кондопожском районе. По данным правоохранительных органов, женщина в состоянии опьянения попыталась проползти под стоящим грузовым составом. В этот момент поезд тронулся.

В результате наезда потерпевшая получила множественные травмы ног и открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в Красноярске в результате наезда поезда пострадал 29-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.