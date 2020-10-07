Прямой эфир

Грузовой поезд сбил мужчину в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске 29-летний мужчина пострадал в результате наезда поезда. Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным транспортной полиции, мужчина шел вдоль железнодорожного полотна. Машинист подал звуковые сигналы, но пешеход на них не отреагировал. Также машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Потерпевший госпитализирован в краевую клиническую больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Правоохранительные органы напоминают, что на железной дороге запрещено ходить по путям и идти ближе 5 м от крайнего рельса.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка при наезде грузового поезда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020