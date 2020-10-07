Грузовой поезд сбил мужчину в Красноярске

В Красноярске 29-летний мужчина пострадал в результате наезда поезда. Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным транспортной полиции, мужчина шел вдоль железнодорожного полотна. Машинист подал звуковые сигналы, но пешеход на них не отреагировал. Также машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Потерпевший госпитализирован в краевую клиническую больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Правоохранительные органы напоминают, что на железной дороге запрещено ходить по путям и идти ближе 5 м от крайнего рельса.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка при наезде грузового поезда.