Поэтессе Луизе Глюк присудили Нобелевскую премию по литературе

Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили на сайте Нобелевского комитета.

Как отметили члены комитета, награду ей присудили за «безошибочный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

«Луиза Глюк стремится к универсальному, она черпает вдохновение в мифах и классических мотивах, присутствующих в большинстве ее работ. <...> Ее произведения отличаются стремлением к ясности. Детство и семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами — вот темы, которые остаются для нее центральным», — говорится в сообщении.

Дебют поэтессы состоялся в 1968 году — она выпустила сборник «Первенец», который был удостоен премии Американской академии поэтов.

Самыми ее известными произведениями считаются «Торжество Ахилла», «Дикий ирис» и «Сельская жизнь».

Накануне стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома. В течение последних лет они регулярно назывались в числе основных кандидатов на Нобелевскую премию.

6 октября Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии по физике-2020. Награда присуждена ученым за работы в области исследования черных дыр.