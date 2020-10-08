Прямой эфир

Поэтессе Луизе Глюк присудили Нобелевскую премию по литературе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили на сайте Нобелевского комитета.

Революция в эволюции: Нобеля по химии дали за «генетические ножницы»
Редактор генома делает возможным избавление от многих наследственных болезней

Как отметили члены комитета, награду ей присудили за «безошибочный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

«Луиза Глюк стремится к универсальному, она черпает вдохновение в мифах и классических мотивах, присутствующих в большинстве ее работ. <...> Ее произведения отличаются стремлением к ясности. Детство и семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами — вот темы, которые остаются для нее центральным», — говорится в сообщении.

Дебют поэтессы состоялся в 1968 году — она выпустила сборник «Первенец», который был удостоен премии Американской академии поэтов.

Самыми ее известными произведениями считаются «Торжество Ахилла», «Дикий ирис» и «Сельская жизнь».

Накануне стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома. В течение последних лет они регулярно назывались в числе основных кандидатов на Нобелевскую премию.

6 октября Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии по физике-2020. Награда присуждена ученым за работы в области исследования черных дыр.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020