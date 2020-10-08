Плату за вход в нацпарк «Красноярские Столбы» вводить не будут

Несмотря на федеральный закон, вход в нацпарк «Красноярские Столбы» останется бесплатным. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Как рассказала глава агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина, благодаря увеличению субсидий в три раза, любителям активного отдыха не придется платить за вход на заповедную территорию.

В октябре на территории «Столбов» откроется визит-центр, а в следующем году от лагеря «Гранада» будет пролегать пешеходный переход к Торгашинскому хребту, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее стало известно, что в администрацию нацпарка поступают жалобы на стаи бродячих псов, которые бегают по территории, пугают людей и представляют угрозу для диких животных. При этом некоторые туристы приносят с собой еду и подкармливают собак, что категорически запрещено. Руководство планирует принимать более действенные меры в отношении таких граждан, вплоть до наложения штрафов.