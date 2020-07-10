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Посетителей нацпарка «Столбы» будут штрафовать за подкармливание собак

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В администрацию нацпарка «Столбы» (Красноярский край) поступают жалобы на стаи бродячих псов, которые бегают по территории, пугают людей и представляют угрозу для диких животных. При этом некоторые туристы приносят с собой еду и подкармливают собак, что категорически запрещено.

Руководство национального парка планирует принимать более действенные меры в отношении таких граждан, вплоть до наложения штрафов, так как подобные действия способствуют причинению ущерба растениям и животным, рассказал заместитель директора по охране заповедной территории Иван Кириллов.

В марте этого года стая псов разорвала беременную олениху, передает ИА KrasnoyarskMedia. Меры по отпугиванию собак и выдворению их из «Столбов» не приносят результата.

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